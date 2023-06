A Seleção Nacional voltou a apresentar-se esta quarta-feira na máxima força na Cidade do Futebol para o segundo treino de preparação para os jogos com a Bósnia-Herzegovina e Islândia, relativos à fase de qualificação para o Euro2024.

O selecionador Roberto Martínez voltou a poder contar com os 26 convocados disponíveis, sem quaisquer limitações físicas, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social.

Durante esse período, os jogadores voltaram a efetuar exercícios, sempre sem bola, tal como já tinha acontecido na terça-feira, no arranque dos trabalhos. Os guarda-redes, como também é habitual, trabalharam à parte, mas desta vez com a presença de Francisco Meixedo e Samuel Soares, guardiões da equipa sub-21 e que vão participar no Euro2023 de categoria.

Recordamos que Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina no próximo sábado (19h45), no Estádio da Luz, e, depois, ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique.

O encontro com a Bósnia terá arbitragem do italiano Davide Massa.