O árbitro italiano Davide Massa vai dirigir o jogo deste sábado entre Portugal e Bósnia, a contar para a fase de qualificação para o Euro 2024.

O juiz de 41 anos vai ser assistido pelos compatriotas Filippo Meli e Stefano Alassio, enquanto Matteo Marcenaro, também italiano, será o quarto árbitro. Os elementos do VAR ainda não foram divulgados pela UEFA.

Massa vai arbitrar pela segunda vez a seleção portuguesa, depois de ter estado no particular com o Chipre (4-0), no Estoril, em junho de 2017.

O encontro com os bósnios está agendado para as 19h45 deste sábado, no Estádio da Luz.