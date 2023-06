A Seleção Nacional começou esta terça-feira a preparar, na Cidade do Futebol, a dupla jornada de qualificação para o Euro2024, com a receção à Bósnia-Herzegovina no próximo sábado, antes de viajar para a Islândia, onde vai jogar três dias depois. Roberto Martinez contou com os 26 convocados todos disponíveis, incluindo Rúben Dias e Bernardo Silva que acabaram de festejar a conquista da Liga dos Campeões.

Um primeiro treino ligeiro, pelo menos nos primeiros quinze minutos iniciais a que a comunicação social teve acesso, com exercícios de recuperação física no centro do relvado, com os três guarda-redes à parte, noutro relvado, com exercícios mais específicos.

Roberto Martinez teve os 26 jogadores à disposição, entre os quais se destaca o estreante Toti Gomes, do Wolverhampton. Rúben Dias e Bernardo Silva, que ainda no último sábado jogaram a final da Liga dos Campeões, em Istambul, também já trabalham na Cidade do Futebol.

Para quarta-feira repete-se a mesma «receita», com nova sessão vespertina marcada para as 18h00, depois de mais uma conferência de imprensa com um jogador ainda a designar.

Nos dois primeiros jogos desta qualificação, Portugal goleou o Liechtenstein (4-0) e o Luxemburgo (6-0) e, com o máximo de seis pontos, lidera o Grupo J, à frente da Eslováquia (4 pontos), Bósnia e Islândia (ambos com 3), Luxemburgo (1) e Liechtenstein (0).