Rafael Leão não tem pressa para alcançar o estatuto de titular na Seleção Nacional. O avançado do Milan, uma das figuras marcantes da Série A italiana, diz que já é um grande estímulo estar no grupo de eleitos de Roberto Martinez e está apenas empenhado em «dar o máximo», com a certeza, de que o estatuto vai acabar por chegar.

«Não tenho um porquê [de não ser titular]… Quando venho aqui não penso nisso, tento dar o máximo. Hei de ser titular um dia, mas agora estou aqui para ajudar. Sempre que venho aqui tento aproveitar ao máximo, com os da minha idade e também com os mais velhos, para melhorar. Se um dia tiver esse estatuto ficarei muito contente, mas agora não penso muito nisso», comentou.

O avançado do Milan foi alvo de elogios de Roberto Martinez, numa recente entrevista a um jornal inglês em que o selecionado diz que, nesta altura, não há nenhuma seleção no mundo com um jovem tão influente como o avançado do Milan.

«Sim, sim. Desde o primeiro contato, o mister mostrou sempre muita alegria e confortou-me muito. Tenho confiança no mister, ele também tem em mim. Nos treinos, após alguns exercícios, ele vem sempre ajudar. Quando temos uma relação assim torna-se tudo mais fácil. Não penso se vou para o banco ou algo do género, sei que o mister tem confiança em mim, tento apenas dar o meu melhor», destacou ainda.