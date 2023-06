Rafael Leão foi o porta-voz da seleção portuguesa esta terça-feira, dia que marca o arranque da preparação para os jogos com a Bósnia e Herzegovina e a Islândia. Na conferência de imprensa que deu início ao estágio, o extremo do Milan foi confrontado com a decisão recente de João Mário, que renunciou à equipa das Quinas.

«Temos de respeitar a decisão do João Mário, foi uma pessoa que me ajudou muito. Na seleção sempre deu o máximo, foi exemplar e temos de respeitar a decisão do João. Eu e os meus colegas sabemos que ele nos vai continuar a apoiar», afirmou o internacional português.

Apesar de ser figura de destaque no Milan, Leão ainda não conseguiu assumir o papel de titular na seleção, mas garante que «não existe um porquê» e promete continuar à procura de ter mais minutos.

«Não existe um porquê. Quando venho à seleção não penso nisso, tento sempre dar o meu máximo. Se chegar um dia ao estatuto de titular é com um processo, estou aqui sempre para ajudar, não penso em ser titular ou jogador do banco. Sempre que venho, tento sempre aproveitar ao máximo com os jogadores da minha idade que jogam a titulares ou com os mais velhos, para melhorar dia após dia. Se um dia esse estatuto chegar, ficarei muito contente. Mas o mais importante é representar a seleção e dar o meu melhor», sublinhou.

