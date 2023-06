Rafael Leão garante que não vai faltar emoção e disponibilidade física para defrontar a Bósnia-Herzegovina e a Islândia, em mais uma dupla jornada de qualificação para o Euro2024, a fechar uma longa temporada. O avançado do Milan deu os exemplos que Ruben Dias e Bernardo Silva que, três duas depois de jogarem a final da Liga do Campeões, em Istambul, e de uma festa de arromba em Manchester, já estão na Cidade do Futebol para dar tudo pela seleção.

«Ainda há pouco estava a falar com o Ruben [Dias] no balneário, depois de uma época muito cansativa, com muitos jogos. Eles acabaram de jogar a final da Liga dos Campeões. Quando se chega à seleção, o cansaço vai embora, queremos é representar o nosso país, diante do nosso público, desfrutar a seleção e o cansaço vai embora. Queremos é conquistar o nosso apuramento», começou por destacar o avançado, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol.

O primeiro jogo, no próximo sábado, será frente à Bósnia que tem como principal figura Edin Dzeko, rival de Rafael Leão no Inter Milão.

«Sim, é um jogador muito completo e, apesar da sua idade, ainda consegue fazer a diferença. Vejo-o jogar na liga italiana, é um jogador a ter em atenção, mas nós também temos centrais com muita qualidade e podemos dar conta do recado. Mas temos de ter atenção porque o Dzeko não precisa de muitas oportunidades para fazer a diferença. Quanto à Bósnia, eles já perderam pontos e vão entrar com tudo, como se fosse uma final, temos de estar preparados para esse jogo», comentou ainda.