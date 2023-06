Rafael Leão revelou que já tinha decidido continuar no Milan ainda antes de renovar contrato. O avançado recorda que chegou ao clube italiano muito jovem, com 19 anos, e está reconhecido por todo o apoio que tem recebido da parte dos rossoneri.

«Já tinha a decisão tomada algumas semanas antes de assinar. Já tínhamos falado, era aquilo que eu queria. Quando cheguei o clube apoiou-me de uma maneira incrível. Cheguei com 19 anos e ajudaram-me a tornar no jogador que sou hoje. Não vi outro clube, não pensei em mudar, quero dar continuidade no Milan e quero fazer história», contou esta terça-feira, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol.

Uma época que ficou fechada no passado sábado com a final da Liga dos Campeões, com o Manchester City de Ruben Dias e Bernardo Silva a vencer o Inter Milão, o habitual rival de Rafael Leão na Série A.

«Quando agora desci ao balneário, estava à conversa com o Ruben sobre isso, entretanto chegou também o Bernardo [Silva]. Foi pena não termos chegado nós [Milan] à final para jogar com eles. A Champions League é um grande feito, fico feliz por eles. São dois jogadores que me ajudam muito, fico muito feliz por eles também», comentou ainda.

Quanto ao mercado, fala-se agora em Mehdi Taremi como possível reforço do Milan, mas sobre esse assunto, o jovem avançado preferiu não comentar.

A Seleção Nacional prepara-se para uma dupla jornada de qualificação para o Euro2024. Portugal recebe primeiro o Luxemburgo, no próximo sábado, no Estádio da Luz e, três dias depois joga na Islândia.