Rúben Dias foi confrontado nesta quarta-feira com uma declaração de Rafael Leão. Na véspera, o avançado disse que Roberto Martínez dava mais liberdade aos jogadores para expressarem o seu futebol.

O defesa-central sorriu perante a questão e respondeu de pronto: «Primeiro que tudo, começar por dizer que o mister Fernando Santos deu-nos liberdade suficiente para ganharmos uma Liga das Nações e um Europeu. Como é óbvio, são maneiras diferentes de pensar, cada um com a sua e a nós como jogadores cabe-nos sermos fiéis às ideias de cada um que aqui está. Assim o faremos com o novo treinador, assim o fizemos no passado com o mister Fernando Santos.»

O jogador do Manchester City falou ainda sobre o esquema tático que Roberto Martínez introduziu na seleção, à imagem do que acontece no clube de Rúben Dias.

«Três centrais? Em relação à forma de jogar, mais do mesmo. É adaptarmo-nos, somos jogadores com capacidade e inteligência suficiente para o fazer, e faremos isso da melhor forma possível», rematou o internacional português.