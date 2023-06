Rúben Dias foi o porta-voz da seleção nesta quarta-feira, a três dias da receção à Bósnia-Herzegoniva, para o Grupo J da fase de qualificação para o Euro 2024.

Portugal recebe os bósnios no Estádio da Luz, no sábado (19h45), defrontando três dias mais tarde a Islândia em Reiquiavique, uma vez mais às 19h45.

Na ressaca dos festejos pela conquista da Liga dos Campeões, o defesa-central do Manchester City juntou-se aos trabalho da seleção.

«Se a minha voz me falhar, por favor compreendam. É um momento especial, único, mas ao mesmo tempo a sensação de que ainda não acabou a temporada. Conseguimos o que queríamos ao nível de clube mas vêm agora dois jogos importantes da seleção.»

Rúben Dias salientou a importância de representar Portugal: «Qualquer jogador gostaria de representar o seu país. É hora de desfrutar do momento e do prazer de representar o nosso país. Ao final do dia, esse é um sentimento que nunca chega, por mais vezes que o tenhamos.»

«Europeu ou Mundial? Sempre foi um dos objetivos de carreira, tudo vou fazer para os conquistar. Ter a oportunidade de ganhar um Europeu ou um Mundial pela seleção de Portugal seria muito especial. Mas demasiada expectativa mata uma pessoa, pés assentes no chão, temos agora dois jogos de qualificação para disputar», salientou o internacional luso.