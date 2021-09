O selecionador nacional, Fernando Santos, em declarações na sala de imprensa do Estádio Algarve após a vitória por 2-1 sobre a Irlanda, na qualificação para o Mundial 2022.

«Em primeiro lugar, dizer que foi a enorme vontade e querer e determinação da parte dos jogadores [que levaram à vitória]. Tiveram um ou outro momento em que não estiveram tão bem. Têm de acreditar até ao fim e acho que isso é importante de realçar. Mas quero dizer que é uma vitória justíssima. Sete oportunidades de golo contra um golo de bola parada. Portugal teve alguns incidentes no jogo. Entrámos muito bem, numa recuperação muito forte, com interceção na área do adversário. Não concretizámos, depois tivemos outra ocasião flagrante de golo, com a bola a bater no poste. Depois, a partir dos 20 minutos, o que tínhamos feito bem, com jogadores rápidos e capacidade de entrar nas diagonais interiores, dois criativos com o Bernardo Silva e Bruno Fernandes e a sua capacidade de criar desequilíbrios, o que estava a funcionar bem, com o adversário a não sair a jogar, a bater a bola longa, não tivemos a mesma capacidade. Não criámos muitos desequilíbrios, mas principalmente permitimos que o adversário saísse em contra-ataque. O Palhinha esteve muito bem, mas não conseguimos parar o contra-ataque. Ficou um jogo em que dominámos até ao fim da primeira parte, mas não fluía tão bem. Eles estavam a defender bem. Num lance de bola parada, eles marcaram, num lance em que sabíamos que era assim. O resultado era injusto, mas demérito nosso. »

«Na segunda parte, metemos logo o André Silva para o Cristiano sair um pouco para a esquerda, para entrar Jota pela direita e André mais dentro. O Raphael não tinha tanto espaço, creio que criámos esse espaço, mas o Raphael não conseguiu aproveitar. Fomos controlando o jogo, mas com o adversário a responder. A partir das substituições e com o Palhinha, como ele diz, ‘com os elásticos a ficar curtos’, com a entrada dos dois Joões a equipa procurou melhor o jogo, o Bernardo também participou melhor por dentro e a partir daí foi cavalgar e depois criámos situações de golo, com Bernardo e Joao Mário a terem dois lances individuais. Depois metemos Guedes, alargámos tudo e acho que foi uma vitória justa e suada.»