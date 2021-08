A presença de Otávio na lista de convocados para os próximos três compromissos da Seleção Nacional foi uma das grandes novidades dadas por Fernando Santo no anúncio dos 25 jogadores, que não quis aprofundar as razões que levaram à chamada do luso-brasileiro,

«Não vou mesmo personalizar. Podem trazer o que entendemos que podem trazer», disse, referindo-se à chamada do médio do FC Porto e, também, ao regresso de João Mário, campeão europeu em 2016, aos eleitos.

«Um já passou por cá, deixou de estar e voltou a estar. É um jogador de seleção e sempre o disse. O outro é a primeira vez que vem e entendemos que tem algumas características que podem ser úteis à Seleção. Nada melhor do que observarmos os jogadores in loco para vermos se correspondem ao que espero que eles têm para dar. Num caso: no outro não, porque é sobejamente conhecido», disse, referindo-se, aqui, ao jogador do Benfica.

«Escolhi estes porque são os que entendi que podem servir melhor para estes jogos», acrescentou, referindo que, tirando «18 ou 19 jogadores que estão sempre mais perto de chegar à Seleção» e que formam o núcleo base, «as coisas podem ser diferentes numa próxima convocatória».