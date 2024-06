Declarações do selecionador de Portugal, Roberto Martínez, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Aveiro, após a vitória por 3-0 ante a República da Irlanda, no último jogo de preparação antes do Euro 2024:

[Pepe saiu ao intervalo depois de um toque com um adversário e queixas no tornozelo direito:]

«Pepe está bem, era o plano. O Pepe, o Dalot, o Cancelo, o Leão e o Félix, o plano era 45 minutos, O Pepe foi um contacto normal, acontece durante o jogo, está bem.»

[O que exige o modelo de três centrais:]

«Hoje a Irlanda tinha uma linha de três atacantes, faziam contramovimentos: um baixava, outro penetrava, um jogo britânico que conheço bem, além da bola parada e era importante também ter uma cabeça com experiência como o Pepe e depois do Danilo e a energia do Gonçalo e do António. A ideia era essa.»

[Irlanda parecida com a Chéquia em alguns momentos. Se pensa apostar em Palhinha forte para fechar transições, ou João Neves e Rúben Neves para queimar linhas pelo passe, ou Matheus Nunes:]

«Só podemos utilizar 11. Acho que isso mostra as valências do balneário, a nossa lista tem isso, valências diferentes e opções diferentes. Há muitas coisas que nós, treinadores, utilizamos para tomar decisões antes do jogo.»