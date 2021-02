Cláudia Neto afirmou esta quarta-feira que a Seleçao Nacinonal está consciente da importância do jogo com a Finlândia, perante a qual quer garantir o apuramento imediato para o Europeu. Recorde-se que, em caso de vitória, Portugal garante desde já o apuramento para a fase final do Campeonto da Europa.

«Vamos dar o nosso melhor para garantir o apuramento direto. Esse deve ser o nosso principal objetivo. É jogar como se fosse uma final e uma final é para ganhar. Espero um jogo difícil, diante de uma equipa competitiva, que lutará com todas as suas forças para ganhar. Elas não querem ficar para trás como em 2017, querem a desforra», disse Cláudia Neto.

A capitã da Seleção Nacional considera agora que a equipa portuguesa está mais experiente comparativamente ao percurso que lhe deu a presença em 2017, no primeiro europeu da seleção feminina.

«Tudo era novo. Conhecíamo-nos umas às outras, mas o contexto que íamos encontrar era uma incógnita. Agora, temos um projeto mais consolidado, uma equipa mais experiente, jogadoras com mais treino e melhores condições de trabalho. Vamos com outro andamento e outra estabilidade emocional. Temos tudo para as coisas correrem bem. Espero que corram», referiu.

Portugal defronta, na sexta-feira, em Helsínquia, a Finlândia, e a seleção que vencer esse jogo garante de imediato o apuramento para o Euro 2022, em Inglaterra, sendo a Seleção Nacional ainda defronta, a 23 de fevereiro, a Escócia, em Larnaca.

Para o Europeu apuram-se diretamente as seleções vencedoras dos nove grupos, mais as três segundas melhores, enquanto as restantes seis irão disputar um «play-off» para mais três vagas, em abril. Em caso de vitória