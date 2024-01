O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Sporting (1-0), na meia-final da Taça da Liga:

[Eficácia foi um dos pontos chave para a vitória do Sp. Braga?] «Foi um dos pontos, sim. Tivemos de ser eficazes ofensivamente e defensivamente. Na abordagem ao jogo foi uma grande entrega, de um grande compromisso por parte dos jogadores do Sp. Braga. Momentos houve em que tivemos de sofrer unidos para anular a capacidade do Sporting. Na primeira parte houve mais Sporting, tivemos alguma felicidade. Corrigimos alguns posicionamentos ao intervalo e fomos mais eficazes na segunda parte na chegada à baliza contrária. Por aquilo que trabalhámos e pelo que fizemos conseguimos de forma justa chegar à final.

[Foi preciso alguma sorte?] Tivemos alguma felicidade, já o reconheci. O Sporting teve ascendente sobre nós. Mas também tivemos alguma infelicidade na segunda parte, podíamos ter feito mais do que um golo. O que queríamos é poder ser competentes, mostrar o verdadeiro sentido da equipa, agarrar-nos uns aos outros.

[Bruma é opção para a final?] Vamos ter de aguardar. O Bruma fez 15 minutos em Famalicão, treinou bem toda a semana, mas ontem [segunda-feira] voltou a sentir algum desconforto. Fez-se teste hoje, foi negativo e portanto ficou fora de jogo. vamos agora ter quatro dias para o avaliar. Estamos mais curtos em termos de opções, mas acima de tudo com uma grande alma.

[Foi preciso vestir o fato de macaco?] Foi preciso saber sofrer, ter a equipa compacta no momento defensivo, saber que íamos ter pela frente uma equipa animicamente muito capaz nesta altura. Foi preciso um Sp. Braga a trabalhar como equipa, unida, que queria muito e que trabalhou muito para poder vencer hoje para chegar à final.»