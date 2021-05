A Supertaça de Portugal vai ser disputada entre Sp. Braga e Sporting, vencedor da Taça e do campeonato nacional, respetivamente.

O jogo tem data marcada para 1 de agosto e tem, desde já, um dado bastante curioso.

Pela primeira vez em 19 anos, a Supertaça não conta com FC Porto ou Benfica. Isso só por si é um dado a assinalar, mas a última ocasião em que isso sucedeu foi em 2002, quando o Sporting defrontou o Leixões de... Carlos Carvalhal.

O treinador do Sp. Braga tinha disputado a final da Taça de Portugal com os leões e perdera por 1-0, golo de Mário Jardel. Na época seguinte e ainda como equipa do terceiro escalão do futebol português, os matosinhenses disputaram a Supertaça frente ao Sporting, com Carvalhal ao comando, como é expectável que o faça com o Sp. Braga.

Como nota de rodapé, os leões golearam o Leixões por 5-1