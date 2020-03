FIGURA: Trincão

Um golo, uma assistência e participação no outro remate certeiro encaminharam o Sp. Braga para triunfo. O jovem «blaugrana» rematou de primeira para o golo inaugural dos bracarenses e está no remate que permite a recarga para o segundo a Raúl Silva, ainda na primeira parte. No arranque da segunda assiste para Ricardo Horta fazer o terceiro da partida. Ou seja, uma noite decisiva ao ter um papel determinante no encontro. Para além disso assinou uma série de pormenores deliciosos, como ao minuto 38, em que driblou com classe no meio campo, arrancando reações da bancada.

MOMENTO: golo de Raúl Silva (45+2’)

A bola entrou ao minuto 45, o último da primeira parte, o VAR apenas validou quando passavam dois minutos para além da hora. Rombo considerável nas aspirações de resposta do Portimonense, almofada de conforto para o Sp. Braga gerir a segunda metade. Trincão remata forte de pé esquerdo, Gonda defende de forma pouco ortodoxa para zona proibida e o central encosta sem dificuldades.

NEGATIVO: Jadson

O capitão do Portimonense exagerou na dose de risco. Já tinha estado perto de cometer um erro semelhante, e ao minuto 31 precipitou mesmo a derrota da sua equipa. O lance estava controlado, a abordagem deixou muito a desejar.

OUTROS DESTAQUES

Paulinho

Trabalhou muito e ficou perto de marcar um grande golo quando atirou à meia volta ao travessão. Voltou a repetir a façanha na segunda parte, atirando novamente à barra. Trabalho e assistência perfeita à passagem da meia hora de jogo a solicitar o golo de Trincão.

Pedro Sá

Discreto mas dos mais esclarecidos do Portimonense no relvado do Estádio Municipal de Braga. Ajudou Willyan nas tarefas defensivas e tentou ser uma opção válida na construção de jogo. Foi regular no miolo.

Ricardo Horta

Esteve com a corda toda. Entrou a atirar ao ferro aos dois minutos e gesticulou constantemente a pedir a bola. Quis rapidamente marcar os lançamentos e as faltas e a pressa valeu-lhe um golo nos instantes iniciais do segundo tempo. 19.º remate certeiro da época.

Vaz Tê

Entrou bem no jogo e foi o elemento mais perigoso do Portimonense em todo o encontro mesmo só tendo entrado ao minuto 67. Primeiro obrigou Matheus a fazer uma grande defesa e atirou depois para o fundo das redes com um remate cruzado. Estava, contudo, em posição irregular.