Depois da derrota frente ao Sp. Braga, por 2-1, na quarta-feira, o Panathinaikos conseguiu este sábado entrar a vencer no campeonato grego, ao bater em casa o Volos, por 3-0.

Depois de ter adiado o jogo da primeira jornada, com o Atromitos, o Panathinaikos estreou-se com um triunfo com golos do esloveno Adam Cerin (11 minutos), do avançado Ioannidis (37) e do esloveno Verbic (74).

Os três jogadores tinham sido suplentes na visita na quarta-feira ao Sporting de Braga, tendo sido fundamentais para um ensaio positivo antes de receber o Sporting de Braga, na terça-feira, para a segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Champions.