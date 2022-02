Tudo vai bem no reino de Pep Guardiola. O Manchester City voltou às vitórias na Premier Legue com mais dos jogos que o Liverpool aumentou para 12 pontos a vantagem para o mais direto perseguidor.

A vítima desta quarta-feira foi o Brentford, que caiu no Etihad por 2-0 e perante uma equipa que teve em João Cancelo a principal figura.

Adversários do Sporting na Liga dos Campeões, os citizens tinham empatado em Southampton na jornada anterior [1-1], mas confirmaram o regresso à normalidade com a goleada ao Fulham na Taça e com o triunfo sobre o clube do oeste londrino.

O 1-0 surgiu após uma grande penalidade cometida sobre Sterling. Mahrez não desperdiçou e marcou aos 40 minutos, numa altura em que o City já tinha ameaçado seriamente a baliza de Raya.

Ora, o 2-0 foi autoria de Kevin de Bruyne, que aproveitou uma recarga aos 69 minutos para fechar o resultado.

Cancelo, como se vê, não precisou de marcar nem de assistir para ser o homem do jogo. O lateral português foi titular tal como Rúben Dias e Bernardo Silva e foi o melhor jogador em campo, por aquilo que desequilibrou.

No final, o reconhecimento merecido, com um dos adjuntos de Guardiola a abraçar o jogador português com as câmaras e os holofotes todos no lateral.