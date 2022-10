St. Juste não está disponível para a receção ao Marselha, em Alvalade, revelou Ruben Amorim. O técnico dos leões adiantou ainda que o central neerlandês pode falhar os dois jogos seguintes.



«O St. Juste não vai estar apto para amanhã [quarta-feira]. Não deve estar também para os próximos dois jogos, vamos ver. Ele deu um passo atrás na sua recuperação. Estava a fazer jogos e estávamos a condicionar o tempo, mas tivemos de dar um passo atrás. Queremos o St. Juste para muito tempo», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Ele foi operado aos dois ombros no ano passado, resolveu o assunto e ficou muitos jogos de fora.Este ano teve uma entorse algo grave na pré-época e está a fazer a pré-época em andamento, torna-se muito mais difícil para os jogadores. Não é opção para amnhã. Está a fazer o seu trajeto e temos de dar passos atrás ou à frente conforme o momento do jogador», acrescentou ainda.



St. Juste não esteve, de resto, no relvado nos primeiros 15 minutos do treino dos leões esta manhã.



