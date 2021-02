Ruben Amorim garante que a contratação de Paulinho não vai fechar a porta a jogadores mais jovens, como Tiago Tomás que vinha a conquistar o seu espaço no onze titular. O treinador garante que vai manter a mesma filosofia de apostar nos que estiverem melhor para os respetivos jogos e diz ainda que a construção do plantel é a pensar no futuro e, nesse sentido, garante que vai haver espaço para todos.

«São jogadores de qualidade. Temos o projeto de formar jovens jogadores, mas para isso também precisamos de jogadores experientes. Tentamos conciliar as posições com um jogador mais experiente e outro mais jovem», começou por explicar em relação aos reforços de inverno.

Além de trazerem mais experiência, Ruben Amorim também fala em oportunidade de negócio. «Também temos oportunidades de negócio. O João estava livre, é experiente, é da casa e, portanto contratámos. O Paulinho era um jogador que já estava referenciado pelo scouting do Sporting, por todos. Fazia falta à nossa equipa», prosseguiu.

A concluir, o treinador insiste que vai haver espaço para todos lutarem por um lugar no onze. «Não vêm tirar espaço aos jogadores jovens. Vão continuar a ter o seu espaço. Eles tèm de lutar com jogadores muito bons, com exigência. Depende mais deles do que nós. Já demos provas de que, quem estiver melhor, joga», insistiu.