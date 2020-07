Chegou a estar em Lisboa para assinar no Sporting, mas acabou por rumar ao Aalborg. Tom van Weert explicou o que correu mal na transferência para Alvalade, classificando tudo o que aconteceu como «uma história bizarra».



«Na verdade, ainda é um mistério o que aconteceu. Foi tudo tão rápido e forma inesperada, mas a proposta era concreta. Era tão séria que já lá estava, mas houve uma grande confusão no clube. Os adeptos invadiram o centro de treinos. Dizia-se que o presidente tinha algo a ver com o que se passou e foi muito criticado. Eu e o meu empresário não sabemos por que razão a transferência não foi concluída. No entanto, nestes países há questões políticas dentro dos clubes. Tinham acabado de contratar um treinador que não me quis. Dez dias depois, esse treinador foi despedido», referiu, em entrevista ao jornal dinamarquês «Tipsbladet».



A verdade é que o holandês não cumpriu o sonho de jogar nos leões após a melhor época da carreira ao serviço do Groningen (12 golos em 33 jogos).



«Quando ouvi o interesse do Sporting pensei logo 'só tenho esta oportunidade uma vez'. Estava pronto. 'Onde é que está o contrato? Vamos assinar'. Estive muito perto, mas ao mesmo tempo muito longe. No final de contas, Aalborg foi um destino menos exótico do que Lisboa, mas foi também uma fantástica oportunidade», comentou.