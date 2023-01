O Sporting conta com Paulinho para a final da Taça da Liga, que será disputada no sábado, frente ao FC Porto, em Leiria.

O avançado saiu lesionado da meia-final com o Arouca, e foi diagnosticado com uma contusão no ombro direto, mas nesta quinta-feira já esteve às ordens do treinador leonino, Ruben Amorim, depois de ter feito apenas tratamento na véspera.

Daniel Bragança é, assim, o único jogador entregue ao departamento médico.

O plantel leonino volta a treinar nesta sexta-feira, dia em que Amorim fará a antevisão da final (18h, em Alvalade).

AS IMAGENS DO TREINO DESTA QUINTA-FEIRA