Depois do Arsenal, a Juventus. E o Sporting vai à luta para deixar mais um grande Europeu pelo caminho. Palavra de Ricardo Esgaio.

«Podemos bater-nos com qualquer equipa. Como o mister refere muitas vezes, podemos ganhar a qualquer equipa, mas também podemos perder. É verdade que ganhámos ao Arsenal, mas isso já é passado. Vamos defrontar a Juventus, uma equipa muito forte. Sabemos da qualidade deles, mas também sabemos da nossa. Podemos meter o nosso jogo em prática e ganhar», afirmou o lateral do Sporting na conferência de imprensa de antevisão à 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa.

Esgaio garantiu que o nome da Juventus não mexe com o ânimo dos jogadores do Sporting. «Receio, não. Sabemos que têm grandes jogadores e uma excelente equipa, mas estamos focados no nosso trabalho. Queremos ganhar», disse.

Para Esgaio, a Vecchia Signora representa um desafio diferente do Arsenal. «São equipas completamente diferentes. O Arsenal tinha outras características. A Juventus também tem mais experiência a nível europeu. Analisámos bem os jogos deles, sabemos o que podemos explorar e vamos dar o nosso melhor para conseguir ganhar», insistiu o jogador de 29 anos, que assumiu a titularidade nos leões após a saída de Pedro Porro para o Tottenham e recebeu elogios de Amorim.

«É sempre bom ouvir isso do mister [n.d.r.. que seria difícil voltar a trabalhar com Porro, até porque Esgaio estava muito bem]. Toda a gente sabia da qualidade do Porro. É verdade que tive alguns jogos seguidos e isso dá-me confiança para estar bem. O jogo traz confiança e isso é o mais importante para mim. (...) A confiança depois dos erros no início da época? Trabalho diariamente para superar a parte negativa, mas só trabalhando sempre no máximo é possível dar a volta por cima», referiu.