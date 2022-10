A saída de Bruno Lage do Wolverhampton deixou um lugar por preencher na equipa da Premier League e nas últimas 24 horas foram vários os treinadores apontados como estando na linha de sucessão do ex-técnico do Benfica.

Ruben Amorim foi um dos nomes veiculados pela imprensa inglesa e o treinador do Sporting foi lapidar em resposta a uma pergunta sobre o tema.

«É a mesma resposta de outras situações. Eu estou no Sporting, sou muito feliz aqui, gosto de estar aqui e não há nada mais a dizer em relação a isso», disse durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta terça-feira com o Marselha para a Liga dos Campeões.