Ruben Amorim procurou esconder ao máximo a estratégia que o Sporting vai apresentar no dérbi deste domingo com o Benfica.

As duas equipas conhecem-se, há poucos segredos, mas o técnico dos leões não confirmou se Morita e até Gyökeres serão titulares.

Se quanto ao Sporting, são poucas as dúvidas sobre o 11 e menos ainda sobre sistema tático, quanto ao Benfica a situação é diferente, devido à mudança do 4x4x2 para o 3x4x3 nos últimos jogos.

Questionado sobre a abordagem do Benfica, Amorim começou por dizer uma coisa e acabou por dizer... o contrário.

«Tenho uma ideia, não vou dizer qual é a ideia que eu acho que o Benfica vai apresentar», introduziu.

«Trabalhámos os dois sistemas, mas demos mais ênfase ao sistema antigo do Benfica, para relembrar como joga nesse sistema. Se o Benfica se apresentar com três centrais, é um bocadinho de duelos e é mais fácil para os nossos jogadores encaixarem aí sem grande treino. Preparámos mais um voltar do Benfica ao normal. Prevejo o Benfica, se calhar, a voltar ao normal. Não querendo dizer, já disse», concluiu, arrancando risos na sala de imprensa do Estádio José Alvalade.