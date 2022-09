FIGURA: Paulinho

Quinze minutos para a história de uma vida. Entrou aos 76 minutos, e entrou para mudar a história do jogo. Antes de mais pelo golo, que lançou a equipa para a vitória, num grande golpe de cabeça após um canto de Pedro Gonçalves. Mais tarde pela assistência para o golo de Arthur Gomes. Depois do golo da vitória sobre o Boavista, no jogo do título, podem dizer que Paulinho não faz muitos golos, mas ninguém pode negar que faz os golos certos.

POSITIVO: Edwards

Parece que Ruben Amorim já sabia. O treinador, recorde-se, referiu antes do jogo que Edwards era um grande talento, mas que não era barato. Como que a adivinhar que ia dar que falar, mas quem o quisesse teria de investir forte. Ora o inglês confirmou tudo e rubricou um jogaço. Tudo o que fez, aliás, fez bem. Sobretudo aquela jogada em cima do intervalo em que fintou quatro adversários, combinou com Trincão e atirou para defesa de Lloris. Era o golaço da jornada!

OUTROS DESTAQUES

Arthur Gomes

Que estreia! Entrou depois de Paulinho inaugurar o marcador, numa altura em que era preciso fazer o tempo passar, e ninguém mais o parou: pegou na bola sobre a esquerda do ataque, entrou na área, passou por toda a gente e atirou para o segundo golo na cara de Lloris. Naquele que foi o primeiro jogo da carreira na Liga dos Campeões. Fica, também ele, para a história.

Adán

Numa altura em que a popularidade não andava em alta, aí está o velho Adán a mostrar uma segurança antiga e que foi fundamental no título de há dois anos. Sobretudo no início da segunda parte, o espanhol tornou-se um dos destaques do jogo ao parar duas finalizações de Emerson, um remate forte de Kane e um desvio para a própria baliza de Matheus Reis.

Pedro Gonçalves

Um jogo de muito trabalho e alguma inspiração do internacional português, sobretudo quando descia no terreno para oferecer linhas de passe, pegar na bola e tranquilizar o futebol leonino. Pelo caminho ameaçou a baliza de Lloris logo aos sete minutos, após combinar com Edwards e rematar para grande defesa, e voltou a fazê-lo na segunda parte, numa finalização em jeito.

Coates

O capitão foi o homem que mais vezes teve que estar na marcação a Harry Kane, o goleador do Tottenham, e por alguma razão o inglês criou perigo sobretudo quando saiu da zona central. Implacável na marcação, Coates foi um garante de estabilidade na defesa leonina, sobretudo quando o Tottenham procurava a finalização após criar situações de superioridade pelas alas.

Harry Kane

Não teve um jogo fácil, também porque a marcação de Coates foi implacável, pelo que o internacional inglês acabou por dar nas vistas sobretudo quando saía da zona central. Brilhou, por exemplo, em duas aberturas através das quais deixou Emerson na cara do golo e brilhou sobretudo num remate forte, após fugir pela esquerda, para grande defesa de Antonio Adán.