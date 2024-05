Depois da ida à Câmara Municipal de Lisboa na véspera, o Sporting voltou aos trabalhos para preparar a final da Taça de Portugal diante do FC Porto.

Ruben Amorim chamou o treino Rafael Nel e Vando Félix, jogadores da equipa B dos leões.

Nesta quarta-feira, o Sporting volta a treinar pelas 11h00, mas no Estádio Nacional, numa sessão de adaptação ao relvado do Jamor com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.