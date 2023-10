Ainda sem poder contar com alguns dos internacionais do plantel, Ruben Amorim chamou os jovens Diogo Pinto, Alexandre Brito, Marco Cruz e Chico Lamba ao treino da equipa principal do Sporting desta manhã.

Os leões vão defrontar o Olivais e Moscavide no próximo sábado (20h45), na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

A equipa verde e branca volta ao trabalho na sexta-feira e, às 14h00, o treinador vai projetar o encontro da prova rainha.