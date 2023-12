O V. Guimarães venceu este sábado o Sporting por 3-2, naquela que foi a segunda derrota da formação de Ruben Amorim neste campeonato. Com este resultado, os leões ficam com um ponto de vantagem sobre o Benfica e podem ser apanhados no primeiro lugar pelo FC Porto.

Curiosamente o Sporting até marcou primeiro, por Gonçalo Inácio, mas o V. Guimarães empatou por Tiago Silva ainda na primeira parte, de penálti. No segundo tempo, André Silva fez o 2-1 aos 73 minutos, Nuno Santos empatou aos 77 e Dani Silva fez o resultado final aos 81 minutos.