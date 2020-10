Os bilhetes para Benfica-Standard Liège estão esgotados, anunciou fonte oficial dos encarnados.

De acordo com as normas pela DGS, face à pandemia de covid-19, a lotação do estádio estará reduzida a 7,5 por cento dos 65 mil lugares, o que equivale a dizer que estarão apenas 4 875 espectadores nas bancadas.

O jogo disputa-se na próxima quinta-feira e conta para a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.