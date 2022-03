Uma forte e inesperada rajada de vento surpreendeu o pelotão da Strade Bianche, prova italiana realizada na região da Toscana, provocando a queda violenta de diversos ciclistas.



As imagens, com os ciclistas inclinados, provam que os participantes - um deles era Julian Alaphilippe (QuickStep-AlphaVinyl) - não estavam a contar com o fenómeno atmosférico.



Refira-se que o nome Strade Bianche (estradas brancas) está relacionado com o piso de gravilha que é predominante na zona montanhosa da Crete Senesi, onde surgiu a tal rajada de vento.



Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) foi o vencedor da prova realizada neste sábado, com início e fim em Siena.

Veja o vídeo do incidente: