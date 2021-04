Gerard Piqué, um dos capitães do Barcelona, usou as redes sociais para se manifestar contra a Superliga, projeto do qual faz parte o clube que representa.

«O futebol pertence aos adeptos. Hoje mais do que nunca», escreveu.

Uma frase lapidar publicada escassos minutos depois de Liverpool, Tottenham, Manchester United e Arsenal terem anunciado a retirada do projeto, já depois de o Manchester City ter comunicado o mesmo.

Além de Barcelona, Real Madrid e Atlético Madrid são os outros clubes espanhóis envolvidos na génese da Superliga Europeia.