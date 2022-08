O Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões, e o Eintracht Frankfurt, campeão da Liga Europa, defrontam-se nesta quarta-feira a partir das 20h00 para a Supertaça Europeia.

Os merengues procuram a quinta Supertaça do palmarés, que lhes permitirá igualar o Barcelona e o Milan como as equipas com mais troféus.

O jogo sera transmitido em exclusivo em canal aberto na TVI, transmissão também disponível no Maisfutebol, que leva também até si todas as incidências no AO MINUTO.