O Arouca venceu esta terça-feira no terreno do Aves SAD, por 2-1, no primeiro jogo do Grupo B da Taça da Liga.

Tanto Jorge Costa como Daniel Ramos promoveram várias alterações relativamente aos últimos onzes, mas os arouquenses entraram melhor e colocaram-se em vantagem aos 17 minutos, num livre direto batido por Jason, em que a barreira não fica isenta de culpas.

Antes do intervalo, o líder da II Liga ainda dispôs de um penálti, confirmado por Tiago Martins, que manteve a decisão apesar de o videoárbitro ter solicitado a revisão das imagens. Contudo, Balla Sangaré atirou ao lado.

Ao contrário da primeira parte, o Aves SAD entrou por cima após o intervalo e chegou à igualdade por Carlos Daniel, aos 59 minutos.

Já com nomes como David Simão e Sylla em campo, o Arouca voltou a saltar para a frente do marcador, através de um golo de Cristo González (67m), que finalizou uma excelente jogada coletiva da equipa primodivisionária.

Com este triunfo, o primeiro no último mês e meio, o Arouca soma três pontos e passa a liderar o Grupo B, do qual faz parte ainda o Benfica, que ainda não arrancou a participação na prova, contra zero pontos do Aves SAD, que somou a primeira derrota esta temporada.