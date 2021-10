Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (3-3) em jogo da Taça da Liga:

«Temos de valorizar o jogo que todos vimos, um jogo emotivo, duas boas equipas, muita qualidade. Da nossa parte muita dificuldade da forma como entrámos, é duro sofrer três golos em quatro remates. A equipa reagiu com qualidade, procurámos e fizemos. Da mesma forma que disse que no campeonato o Benfica ganhou bem, hoje nesta mesma cadeira digo que merecíamos mais do que o que o jogo deu».

[Bruno Varela no ataque é sinónimo da vontade que tinham de vencer?] «É sinónimo de que tudo fizemos. O jogo estava empatado e estávamos a sentir que merecíamos mais. Saímos com uma sensação de derrota, sentimos todos que fizemos por merecer mais. Mas o futebol é assim mesmo. Tentámos tudo até ao último minuto, tivemos uma bola na barra, um golo anulado. Fizemos de tudo, não só com motivação, mas com qualidade. Mudámos na segunda parte para tentar criar perigo. Tenho de dar os parabéns aos jogadores por tudo o que fizeram».

[O que falhou no início?] «Na primeira parte tivemos dificuldades na pressão. Queríamos pressionar o Benfica, mas ficámos em situações de homem para homem com jogadores com grande capacidade. Depois tínhamos situações de 50 metros a correr para trás. Não fomos eficazes na pressão no nosso corredor direito na primeira parte».

[Segredo para marcar três golos ao Benfica] «Esses números valem o que valem. Não é normal ter vinte remates contra o Benfica, aí posso dizer que fomos iguais a nós próprios, com muito volume de jogo, sabendo dos riscos que é jogar tão alto e tão subido. Foi ter a coragem de jogar. É simples, se é para perder vamos perder a tentar jogar e a ganhar, fomos corajosos, fomos iguais a nós próprios. Não conseguimos ganhar, mas tudo fizemos para isso. Estamos em primeiro, depois logo se vê».

[VAR nesta fase da competição] «O que me vale vir aqui falar do golo que foi fora de jogo, da falta não assinalada? O que digo é: estão todos habituados ao VAR, de repente temos um jogo de acesso à final de uma competição sem VAR. Também para eles é complicado, decidir ao milímetro. Não vale a pena criticar, há que valorizar o jogo. Da mesma forma que falhamos no remate e junto à baliza eles também falham. Devia ter VAR? Sim, 100 por cento de acordo».