No último minuto do período de descontos, Diogo Costa saiu, não agarrou a bola e João Pedro aproveitou para igualar a partida. Contudo, Jorge Sousa foi alertado pelo VAR para uma falta de João Pedro sobre o guarda-redes portista.



O árbitro da partida decidiu ir ver as imagens ao monitor e considerou que o avançado dos vimaranenses atingiu a mão de Diogo Costa com o pé antes de marcar.



Veja o lance: