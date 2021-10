Declarações de Bruno China, treinador do Felgueiras, na sala de imprensa do Estádio Dr. Machado Matos, em Felgueiras, após a derrota frente ao Estoril (0-1) na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«Pelo que aconteceu na primeira parte foi a eficácia que ditou o resultado. É um lance que tem de nos fazer crescer, temos uma equipa muito jovem e o lance do golo é para analisar. Temos quatro situações para partir em vantagem e não conseguimos, adiantou-se o Estoril. Somos uma equipa jovem, e temos de crescer».

«Não gosto de vitórias morais, não me importava de ter jogado mal hoje e ter ganho, mas pelo que fizemos temos muitos pontos positivos a tirar pela forma como nos exibimos frente a uma equipa de Liga que está apenas atrás dos grandes, jogámos olhos nos olhos. Os resultados conseguidos não são por acaso. Podíamos ter marcado primeiro, agora no fim quando estávamos na frente o Estoril também podia fazer. Claramente é um resultado que não espelha o que se passou no campo».