A FIGURA: Al Musrati

O pêndulo do Sp. Braga, que serve de base e estrutura a toda a equipa, desta vez também foi determinante na hora da decisão. Para além do jogo com grande capacidade, demonstrando qualidade em todos os momentos, é decisivo no triunfo. Marcou o golo do empate, ao aparecer bem ao segundo poste na sequência de um pontapé de canto, e chamou a si a responsabilidade de bater o último penálti. Não desperdiçou, assina uma ficha de jogo limpa, com classe e determinante para fazer os guerreiros seguirem em frente na Taça.

O MOMENTO: expulsão de Bah (30’)

Lance a meio campo, aparentemente ainda inofensivo, quando o lateral foi imprudente na entrada sobre Pizzi. De sola atinge o tornozelo do ex-jogador encarnado que esta noite se estreou a titular no Sp. Braga num lance que não dá margem para dúvidas. Alertado pelo VAR Tiago Martins reverteu o amarelo inicial, expulsando o jogador do Benfica, que ficou reduzido a dez. Mudou por completo o figurino do jogo.

OUTROS DESTAQUES

Gonçalo Guedes

O jogo estava algo amarrado, sem grandes espaços para que as individualidades -que de uma quer de outra equipa – dessem nas vistas. Na primeira oportunidade o avançado apareceu a cabecear para o fundo das redes. Foi o sacrificado quando a equipa fiou reduzida a dez.

Matheus

Jogo competente do guarda-redes, sem grandes defesas, é certo. Fez o que lhe competia e, nos penáltis teve caráter decisivo. Travou o único remate da marca dos onze metros que não deu golo, encaminhando o triunfo.

João Mário

Com forças iguais, o internacional português controlou o meio campo. Soube ter bola, com critério e soube pressionar para rapidamente recuperar o esférico. Em inferioridade numérica, foi exímio a ocupar espaços, juntamente com Chiquinho e Aursnes, para disfarçar as fraquezas.

Victor Gomez

Mais um jogo muito competente do lateral espanhol de 22 anos do Sp. Braga. Teve espaço para progredir pelo flanco direito e aproveitou para criar desequilíbrios, não permitindo, ao mesmo tempo, grandes aventuras pelo seu raio de ação.