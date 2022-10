*Por Gil Peres

Foi um Tondela com enorme coração, e também muito talento, o que hoje eliminou o Santa Clara da Taça de Portugal, num triunfo por 2-0 com golos de Rafael barbosa, aos 37 minutos e de Ruben Silvestre, já na compensação, aos 90+2 minutos.

No Estádio João Cardoso não se sentiu a diferença de escalão entre as duas equipas, com um jogo dividido e onde Babacar Niasse esteve intransponível na baliza dos ‘beirões’.

Pode mesmo dizer-se que foi numa defesa do guarda redes senegalês que começou a desenhar-se a vitória do Tondela, quando Niasse, logo aos 3 minutos, defendeu um penálti de Allano, a punir uma mão na área de Pedro Augusto.

Depois de ter sido decisivo no desempate por penáltis em Coimbra, frente à Académica, o guarda-redes dos ‘auriverdes’ parece ter-lhe tomado o gosto.

Perante algum domínio inicial dos comandados de Mário Silva, com Gabriel Silva em destaque, quer à esquerda, quer à direita, a criar muitos problemas à defesa do Tondela, respondeu a equipa da Liga 2 com uma defesa coesa que parava as investidas dos açorianos e, para as sobras, lá estava Niasse entre os postes.

A partir do meio da primeira parte o Tondela equilibrou o jogo e aos 22 minuto esteve perto de marcar, com Jota, aos segundo poste, a servir daniel dos Anjos que já na pequena área esticou a perna direita, mas a bola passou por cima.

Combinação Dos Anjos Barbosa resulta em golo

O Tondela viria a chegar ao golo aos 37 minutos, depois de uma recuperação de bola de Khacef que serviu Daniel dos Anjos que numa rápida transição acercou-se da área de Gabriel Batista, serviu Rafael Barbosa que à entrada da área rematou rasteiro, levando ao delírio o milhar de tondelenses nas bancadas.

Na segunda parte, Mário Silva mexeu na equipa e aos 58 minutos fez entrar Stevanovic, Adriano Firmino e Bruno Almeida, mas o Tondela baixou linhas e consegui suster o ímpeto ofensivo do Santa Clara, mesmo passando por alguns sustos, e onde Niasse, sempre ele, a evitar o golo do empate.

Aos 61 e aos 70, guarda-redes do Tondela levou a melhor em dois duelos com Boateng, com duas defesas de elevado grau de dificuldade.

O Santa Clara entrou depois numa fase de algum desespero e a intranquilidade não facilitou a manobra ofensiva.

Ja na compensação, ao minuto 90+2, o Tondela chegou aos 2-0 numa combinação entre dois jogadores lançados na partida por Tozé Marreco, com Cuba a entrar bem pela direita e a servir Rúben Silvestre que no coração da área bateu Gabriel Batista e levou os adeptos à loucura.

O finalista vencido da edição passada carimbou assim, com muita alma e classe, também, o passaporte para a 4.ª eliminatória.

--

FICHA DE JOGO

Estádio João Cardoso, Tondela

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Inácio Pereira e Alexandre Ferreira

4.º árbitro: João Martins Costa

TONDELA: Babacar Niasse, Dário Miranda (Cuba, 80), Marcelo Alves (c), Manu Hernando, Jota, Khacef, Pedro Augusto, Bebeto, Telmo Arcanjo (Ruben Silvestre, 86), Rafael Barbosa e Daniel dos Anjos.

Suplentes Tondela: Philip Tear, Joel Sousa, Rafael Alcobia, Rúben Fonseca, Cuba, Matias Lacava, Rodrigo Fajardo, Betel Muhungo, Simão Duarte.

SANTA CLARA: Gabriel Batista, Pierre Sagnan, Pedro Bicalho (Bruno Almeida, 58), Gabriel Silva, Allano (Stevanovic, 58), Boateng, Anderson Carvalho, MT, Tagawa (João Lima, 70), Paulo Eduardo e Ricardinho (Matheus Babi, 77).

Suplentes Santa Clara:Marco Pereira, Tassano, Bruno Almeida, Adriano Firmino, Andrezinho, Stevanovic, Matheus Babi, Victor Bobsin e João Lima.

Ao intervalo: 1-0

Marcadores: Rafael Barbosa (37), Rúben Silvestre (90+2).

Disciplina: cartão amarelo a Anderson Carvalho (20m), Allano (41), Dário Miranda (45), Adriano Firmino (61), Niasse (85)

Resultado final: 2-0