Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, na flash interview da RTP, após a derrota frente ao Benfica (0-1), que valeu a eliminação da Taça de Portugal:

[corrigir os erros do jogo anterior]

«São dois jogos distintos, começar por dar os parabéns aos jogadores pela mentalidade que entraram neste jogo que sabíamos que ia ser difícil. Por muito que se queira desligar do outro jogo é sempre uma tarefa que não é fácil. A segunda parte fica marcada com a expulsão do Francisco Geraldes, e foi aí que veio ao de cima a capacidade desta equipa»