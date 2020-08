Nelson Veríssmo, treinador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da RTP, após a derrota com o FC Porto na final da Taça de Portugal.

«O jogo na primeira parte foi equilibrado, mas quando ficámos com mais um jogador tivemos mais dificuldade em encontrar os caminhos para a baliza do FC Porto, porque eles fecharam os espaços, recolhendo um pouco mais. Começámos a segunda parte a sofrer e tivemos de ir à procura do resultado. Não fizemos o jogo que queríamos, mas fomos à procura de reduzir. Ainda tivemos uma bola no poste e acabámos por não fazer o 2-2.»

[o primeiro remate enquadrado aconteceu aos 60m]

«Às vezes devíamos ter mais calma e lucidez para chegar à baliza do FC Porto.»

[sobre os golos de bola parada]

«Sofremos dois golos de bola parada, é um facto. Temos vindo a trabalhar muito durante a época e ainda mais esta semana. Mas tenho de ver. Não tenho a noção do que aconteceu nos lances.»

[aconteceu muita coisa durante a época, jogadores já estavam a pensar na próxima época?]

«Não senti isso. Senti a equipa focada nos objetivos semanais, ainda para mais na preparação desta final. Não senti que esses momentos prejudicassem.»

[que equipa vai entregar a Jorge Jesus?]

«É a equipa que temos. O jogo acabou agora e não quero estar a pensar em mais nada.»