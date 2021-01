Luís Neto, capitão do Sporting esta noite, em declarações na flash interview da TVI, após a eliminação da Taça de Portugal frente ao Marítimo:



«Era um dos objetivos da época. Controlámos a maior parte do jogo e sabíamos que o Marítimo estava à espera de um pequeno lance de contra-ataque para se meter na frente. Isso aconteceu num erro nosso. Tentámos, mas hoje não foi o nosso dia. Temos vindo a fazer muitas coisas boas e não vamos pensar que isto aqui pode estragar alguma coisa.»



[Lance da primeira parte em que a bola lhe bateu no braço?]:



«A bola vai ao braço, mas está colado ao corpo. O VAR viu que não houve intenção. Desde quarta-feira... ultrapassámos o jogo do Nacional da melhor forma e hoje num campo difícil, frente a uma equipa se bate muito bem, tentámos de tudo. Dou os parabéns a todos pelo compromisso e vamos virar forças para o campeonato que está já aí à porta.»