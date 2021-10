Foram precisos 120 minutos de jogo, mais grandes penalidades, mas aconteceu Taça. O Varzim, da II Liga, eliminou o primodivisionário Marítimo, num encontro que teve três penáltis até ao final, e que só viria a ser decidido no castigo máximo.

A expulsão de Rúben Macedo, por acumulação de amarelos, aos 65 minutos, virou o encontro, que teve emoção até ao final.

O jogo começou literalmente com o Marítimo a pressionar forte. Dois lances de perigo na área no primeiro minuto, com Rúben Macedo e Alipour a rematarem ao lado, fazendo antever um maior caudal ofensivo dos insulares, mas o Varzim foi conseguindo responder, primeiro de bola parada, depois com algumas incursões pelos corredores e, no final da primeira parte, na combinação de Zé Tiago com Heliardo, com este último a ter um par de boas oportunidades de abrir o marcador.

O Marítimo apostava sobretudo nas saídas em velocidade pelos corredores, com Vítor Costa, Vidigal e Rúben Macedo como motores, e depois com cruzamentos para a área à procura de Alipour ou Vidigal. Se a primeira parte parecia funcionar bem, a bola realmente chegava à área do Varzim e com perigo, acabava por faltar sempre algo na finalização, quer pelos remates saírem ao lado, quer por mérito da defesa e do guardião poveiros.

O intervalo chegou com o marcador em branco, mas o jogo equilibrado e a sensação de que o golo poderia surgir a qualquer momento, em qualquer uma das balizas.

E a verdade é que não chegaram a ser jogados dez minutos da segunda parte antes de as redes abanarem. Aos 54 minutos, cruzamento de trivela de Rúben Macedo e Alipour a cabecear na área e a abrir o marcador.

O fôlego e confiança do Marítimo iriam durar pouco. Aos 65 minutos, Rúben Macedo, que já tinha um amarelo, viu o segundo, e deixou os insulares a jogar com dez. Esteve no melhor e no pior momento dos insulares. Em vantagem numérica e desvantagem no marcador, o Varzim aumentou a pressão.

Aumentaram os cruzamentos para a área, sucederam-se os cantos e foi num destes lances de bola parada que Zainadine fez o penálti que viria a dar o empate. Miguel Silva saiu o soco, a bola ficou na área e Zainadine agarrou um jogador do Varzim. Chamado a bater, Heliardo não perdoou e empatou o encontro aos 82 minutos.

Depois do empate, o jogo abriu, com oportunidades em ambas as balizas, mas nenhuma das equipas conseguiu evitar o prolongamento.

O golo que procuraram até aos 90 apareceu logo a abrir o prolongamento. Novamente num canto, o árbitro a assinalar grande penalidade de Jorge Saenz, e Murilo encarregou-se de bater para a reviravolta no marcador.

A jogar com menos um e com o desgaste dos longos minutos de jogo, o Marítimo ainda foi tentando e conseguiu chegar algumas vezes à área do Varzim, e acabou mesmo por conseguir o empate. Ricardinho cai num lance com Cássio e Artur Soares Dias assinala o terceiro penálti do jogo.

Rafik foi chamado e bater e não falhou, fazendo o 2-2 que levou o jogo para as grandes penalidades.

Nos penáltis, Rafik e Wink marcaram para o Marítimo, Lessinho, Zé Carlos e Nuno Valente fizeram para o Varzim. Ismael defendeu a Ricardinho, Miguel Silva defendeu a Agdon, e, quando Beltrame atirou por cima, soltou-se a festa poveira.

O Varzim segue para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, deixando o Marítimo pelo caminho.

_

Ficha do jogo:

Estádio do Varzim Sport Club

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licinio e Paulo Soares

4.º árbitro: André Neto

Varzim: Ismael, Pinheiro, André Micael, Cássio, João Reis, Assis (André Leão, 62m), Luís Silva (Nuno Valente, 78), Zé Tiago (Agdon, 62m), Tavinho, Murilo (Lessinho, 110 m) e Heliardo (Zé Carlos, 110m).

Suplentes: Tiago Pereira, Nuno Valente, Lessinho, André Leão, Carveira, Zé Carlos e Agdon.

Treinador: António Barbosa

Marítimo: Miguel Silva, Winck, Zainadine, Jorge Saenz (Rafik, 100), Vítor Costa (Ricardinho, 88 m), Pedro Pelágio (Edgar Costa, 100), Diogo Mendes (Leo Andrade, 79 m), Xadas (Fábio China, 72m), Vidigal, Ruben Macedo e Ali Alipour (Beltrame, 90 m).

Suplentes do Marítimo: Paulo Vítor, Rafik, Beltrame, Edgar Costa, Ricardinho, Fábio China e Leo Andrade.

Treinador: Júlio Velasquez

Ao intervalo: 0-0

Marcadores: Alipour (54 m), Heliardo (82 m, g.p.), Murilo (93, g.p.), Rafik (120 m)

Disciplina: cartão amarelo a Rúben Macedo (18 m), Luís Silva (72 m), Vítor Costa (85 m), Agdon (107), Beltrame (122 m), cartão vermelho por acumulação de amarelos a Rúben Macedo (65 m)