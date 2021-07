A CNN Portugal já chegou às redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

Para seguir estas páginas, pode ir aqui:

“A CNN Portugal é o verdadeiro projeto de informação multiplataforma. A proximidade e a inovação são parte da matriz desta marca, que aliás se liga aos valores também da própria Media Capital. O nosso grupo é líder no digital e encaramos as redes sociais para além de plataformas de distribuição de notícias, como também canais para uma relação direta com os nossos públicos. Por aqui queremos receber ideias e contributos de todos”, afirma o diretor coordenador da Media Capital Digital, Ricardo Tomé.

A partir das redes sociais da CNN Portugal, pode agora acompanhar todas as novidades relacionadas com o processo de operacionalização do novo canal de notícias.

“Por aqui vamos dar a conhecer, para além das notícias, o passo a passo do nascimento de um projeto único como este – os seus profissionais, os programas, o website, o estúdio, a história de uma marca que agora se escreve também em Portugal” salienta Ricardo Tomé.