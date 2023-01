Número um do mundo, Iga Swiatek confirmou o favoritismo e qualificou-se para os oitavos de final do Open da Austrália, após uma vitória frente a Cristina Bucsa, 100.º do ranking WTA.

A polaca só precisou de 55 minutos para «despachar» a adversária espanhola: triunfou por 2-0, com os parciais de 6-0 e 6-1.

Na próxima ronda, Swiatek vai defrontar Elena Rybakina, 25.º do ranking mundial. Rybakina, atual campeã de Wimbledon, deixou para trás, com um triunfo por 2-1, Danielle Collins, semi-finalista do Australian Open em 2022.

No quadro masculino, Stefanos Tsitsipas, número quatro do mundo e terceiro cabeça de série na Austrália, também fez o seu trabalho e venceu frente a Tallon Griekspoor.

O tenista grego precisou de duas horas e oito minutos para resolver a questão: ganhou 3-0, pelos parciais de 6-2, 7-6 (7-5) e 6-3.

Nos «oitavos», Tsitsipas vai defrontar o italiano Jannik Sinner (16.º do ranking), que eliminou em cinco sets o húngaro Marton Fucsovics, depois de ter estado a perder por 2-0.