O tenista alemão Alexander Zverev candidatou-se neste sábado ao pior serviço de sempre da história do ATP. E fê-lo em grande, com duas candidaturas no mesmo jogo.

Em jogo do Adria Tour, Zverev, sétimo classificado do ranking ATP perdeu com Danilo Petrovic 157.º da classificação mundial e teve um dia para esquecer.

Prova disso são os dois serviços que lhe deixamos em baixo. Não os vamos descrever para não pensar que é exagero.

E ainda mais este: