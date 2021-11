Tiago Mamede, jovem avançado do Sporting, sofreu uma lesão grave num treino e foi operado nesta sexta-feira.

O jogador de 19 anos sofreu uma lesão no tendão rotuliano do joelho esquerdo e teve de ser submetido a uma intervenção cirúrgica.

Tiago Ferreira, filho de Mamede, antigo jogador (passou por V. Setúbal e pelo futebol italiano), enfrenta agora uma paragem prolongada.

Embora ainda não tenha feito a estreia oficial pela equipa principal do Sporting, Tiago foi utilizado por Rúben Amorim na pré-época, e já depois disso foi suplente não utilizado no Clássico com o FC Porto.