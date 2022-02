Benfica B e Casa Pia continuam colados no topo da classificação da II Liga depois de esta sexta-feira terem empatado, no Seixal, 1-1, em jogo da 21.ª jornada.

A equipa liderada por António Oliveira, com o melhor ataque da II Liga, adiantou-se no marcador aos 17 minutos com um golo de Tiago Gouveia, mas os gansos, com a melhor defesa, empataram, doze minutos depois, com um golo de Leandro Sanca.

Com este empate, Casa Pia e Benfica B passam a contar com os mesmos 40 pontos no topo da classificação, mais três do que o Rio Ave que conta com dois jogos em atraso.