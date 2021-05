Pako Ayestarán, treinador do Tondela, considera que o Belenenses é das equipas mais em forma na Liga e, por isso, reconheceu que vai ser muito difícil o jogo da 32.ª jornada marcado para esta terça-feira (16h00).

«Neste momento, o Belenenses é uma das equipas mais em forma na I Liga e, na minha opinião, a que mais cresceu na segunda volta do campeonato. Por isso, vai ser uma partida muito difícil», defendeu o técnico na antevisão do jogo.

O técnico espanhol disse que a sua equipa «está a competir em cada jogo» e «é nisso que tem de se focar». «Esperamos que consigamos focar toda a nossa atenção neste jogo, que, como digo, vai ser muito complicado, porque temos um rival muito equilibrado, tanto no ataque como na defesa», destacou.

Pako Ayestarán recusou-se a fazer contas sobre a manutenção no escalão superior, uma vez que ainda há jogos que podem alterar pontuações e, consequentemente, posições na tabela classificativa, pelo que o seu foco «é sempre no presente, muito no hoje e não no futuro».

«O nosso objetivo é ganhar o jogo e tudo o que vier é uma consequência disso. O rendimento vai depender muito do nosso comportamento ao longo da semana e eu estou muito satisfeito», disse.

O técnico destacou ainda que o plantel, ao longo do campeonato, foi «capaz de mudar rendimentos muito instáveis e pouco competitivos para rendimentos que estão a demonstrar competição em cada jogo».

«O resultado depende de muitos detalhes, mas também é certo que estamos a competir em cada jogo e isso é muito gratificante, tanto para mim, enquanto treinador, como para a equipa e também para o clube», reconheceu ainda.