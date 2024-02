O treinador do Toulouse, Carles Martínez, em declarações na conferência de imprensa após a derrota em casa do Benfica (2-1), em jogo da primeira-mão do play-off da Liga Europa:

[Sobre os penáltis] «O segundo é penalti, embora o meu jogador tenha tentado jogar a bola. Mas aceito. Estou demasiado chateado para falar disso. Temos de ter calma e estar prontos para o próximo o jogo.

[Palavras com Di María no final da partida] O futebol é paixão. Um segundo depois falámos no centro do campo. É normal.

Acho que toda a gente está orgulhosa da equipa. Competimos, jogar neste estádio contra o Benfica não é fácil. Tentámos jogar, ter a bola, não foi fácil, mas quando tivemos de sofrer, sofremos. Ficámos sempre juntos. Reagimos sempre bem, conseguimos empatar mesmo depois do 1-0. Controlámos bem a bola. Dou os parabéns à equipa e agradeço aos adeptos, como sempre estiveram bem. Estamos à espera deles no nosso estádio.

[O que espera para a segunda mão] O futebol é um desporto tão bonito que nunca sabes o que vai acontecer. O Benfica é uma equipa muito grande. Fizemos um jogo competitivo, espero um jogo parecido, mas oxalá tenhamos mais ocasiões. Acho que será parecido. Mas jogando no nosso estádio, vai ser um ambiente brutal e vamos tentar de tudo para tentar virar ao resultado. São quatro partes, vamos a meio.»